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В центр Минска стягивают силовиков и спецтехнику перед очередной акцией протеста

Ведомости

Белорусские силовики стягивают в центр Минска личный состав и спецтехнику перед очередной акцией протеста белорусской оппозиции, сообщил портал Tut.by.

«На пересечении Ленина и Интернациональной выстроились силовики со щитами, к Ратуше подъехали микроавтобусы с силовиками», — говорится в сообщении.

Силовики также оцепили Октябрьскую площадь. Закрыты на вход станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига» и «Фрунзенская». Перекрыт также проезд у гостиницы «Европа» в сторону Дворца Республики по Интернациональной. В городе наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

Как отмечает корреспондент ТАСС, силовики также оцепили площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости и площадь у стелы «Минск – город-герой». В городе замечены бронированные разведывательно-дозорные машины.

Ранее Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее по теме: Канцлер Австрии Курц встретился с Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных