В центр Минска стягивают силовиков и спецтехнику перед очередной акцией протеста
Белорусские силовики стягивают в центр Минска личный состав и спецтехнику перед очередной акцией протеста белорусской оппозиции, сообщил портал Tut.by.
«На пересечении Ленина и Интернациональной выстроились силовики со щитами, к Ратуше подъехали микроавтобусы с силовиками», — говорится в сообщении.
Силовики также оцепили Октябрьскую площадь. Закрыты на вход станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига» и «Фрунзенская». Перекрыт также проезд у гостиницы «Европа» в сторону Дворца Республики по Интернациональной. В городе наблюдаются проблемы с доступом в интернет.
Как отмечает корреспондент ТАСС, силовики также оцепили площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости и площадь у стелы «Минск – город-герой». В городе замечены бронированные разведывательно-дозорные машины.
Ранее Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.