Замглавы Минздрава прибудет в Петербург из-за роста заболеваемости коронавирусом
Замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева прибудут в Санкт-Петербург в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава.
«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге с начала пандемии выявили 70 023 случая коронавируса, 4162 человека скончались. За последние сутки в городе выявлен 1331 новый случай, 31 пациент умер.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.
В России третий день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 774 334. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 537.