Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Замглавы Минздрава прибудет в Петербург из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева прибудут в Санкт-Петербург в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава.

«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге с начала пандемии выявили 70 023 случая коронавируса, 4162 человека скончались. За последние сутки в городе выявлен 1331 новый случай, 31 пациент умер.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в больницах остаются 250 000 россиян с подтвержденным коронавирусом. Еще 650 000 лечатся амбулаторно.

В России третий день подряд фиксируют более 20 000 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 774 334. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 30 537.

Ранее по теме: Минздрав обновил правила лечения пациентов с коронавирусом на дому

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных