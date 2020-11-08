В Минске проходят задержания на акции протеста
В Минске силовики начали задерживать участников очередной акции протеста, сообщил портал Tut.by.
По информации портала, задержания были зафиксированы у здания ратуши на Высоком рынке, на проспекте Победителей, в районе улицы Мельникайте, а также у гостиницы «Юбилейная».
Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич рассказала в комментарии «РИА Новости», что задержаны были около десяти человек.
Ранее белорусские и российские СМИ сообщили о скоплении силовиков и спецтехники в центре Минска.
В минувшую пятницу Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.