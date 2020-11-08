Следствие назвало приоритетные версии крушения самолета с ведущим НТВ
Крушение легкомоторного самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилота, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.
На месте трагедии работают сотрудники ведомства и представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
О крушении легкомоторного самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья накануне сообщило областное управление МЧС, отметив, что на борту были мужчина и женщина. По данным ТАСС, самолет пилотировал 41-летний телеведущий канала НТВ Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, личность которой устанавливается.