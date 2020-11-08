Следствие назвало приоритетные версии крушения самолета с ведущим НТВ

О крушении легкомоторного самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья накануне сообщило областное управление МЧС, отметив, что на борту были мужчина и женщина. По данным ТАСС, самолет пилотировал 41-летний телеведущий канала НТВ Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, личность которой устанавливается.