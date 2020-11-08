Правозащитники сообщили о задержании более 400 протестующих в Минске
Минские силовики задержали более 400 участников протестной акции, которая прошла в воскресенье, следует из данных, опубликованных на сайте правозащитного центра «Весна».
Сейчас в списке 425 человек. Отмечается, что первые точечные задержания начались около полудня.
По информации ТАСС, силовики задержали в том числе 20 участниц протестного марша на площади Свободы, среди которых оказалась победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова.
В минувшую пятницу Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.