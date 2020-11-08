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Правозащитники сообщили о задержании более 400 протестующих в Минске

Ведомости

Минские силовики задержали более 400 участников протестной акции, которая прошла в воскресенье, следует из данных, опубликованных на сайте правозащитного центра «Весна».

Сейчас в списке 425 человек. Отмечается, что первые точечные задержания начались около полудня.

По информации ТАСС, силовики задержали в том числе 20 участниц протестного марша на площади Свободы, среди которых оказалась победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова.

В минувшую пятницу Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее по теме: Лукашенко повысил в званиях глав силовых ведомств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных