Президент Армении вновь сменил главу службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян назначил Армена Абазяна директором службы национальной безопасности, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
Назначение было произведено на основе предложения премьер-министра Никола Пашиняна, отмечается в документе. На этом посту Абазян сменит Микаела Амбарцумяна, который был назначен врио главы ведомства 8 октября 2020 г.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами.
Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.