В Армении заявили о продолжении боев за город Шуша в Карабахе
«Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте в нашу армию», — написал он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в обращении к нации о взятии азербайджанскими войсками под контроль города Шуши.
Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян заявила ранее в воскресенье, что в районе Шуши ночью велись ожесточенные бои. По ее данным, Азербайджан потерял четыре танка и 20 единиц другой бронетехники.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами.
Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.