Алиев объявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана
Азербайджанские войска взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, заявил президент республики Ильхам Алиев, передает агентство АЗЕРТАДЖ.
«С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Город Шуша наш! Карабах наш», — заявил он.
По словам азербайджанского лидера, сегодня один из самых счастливых дней в его жизни.
В минобороны Армении пока не комментируют заявление Алиева. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян заявила ранее в воскресенье, что в районе Шуши ночью велись ожесточенные бои. По ее данным, Азербайджан потерял четыре танка и 20 единиц другой бронетехники.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами.
Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.