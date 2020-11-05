Захарова заявила о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока
МИД России располагает информацией о переброске членов террористических организаций с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«По поступающей информации в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока… в зону нагорно-карабахского конфликта», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Речь идет о радикально настроенных наемниках, которые исповедуют идеологию джихадизма, отметила она.
«Все это не может не вызывать у нас серьезного беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава теперь уже в Закавказье», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действуют почти 2 тыс. иностранных наемников.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. Поддерживаемый Турцией Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.