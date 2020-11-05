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Захарова заявила о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока

Ведомости

МИД России располагает информацией о переброске членов террористических организаций с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«По поступающей информации в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока… в зону нагорно-карабахского конфликта», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Речь идет о радикально настроенных наемниках, которые исповедуют идеологию джихадизма, отметила она.

«Все это не может не вызывать у нас серьезного беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава теперь уже в Закавказье», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе действуют почти 2 тыс. иностранных наемников.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. Поддерживаемый Турцией Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: Лавров назвал численность иностранных наемников в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных