Захарова заявила о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока

27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. Поддерживаемый Турцией Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.