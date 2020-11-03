Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лавров назвал численность иностранных наемников в Карабахе

Ведомости

В зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе действуют почти 2 тыс. иностранных наемников, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тыс.», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что Россия выражает озабоченность интернационализацией конфликта,

Лавров напомнил, что эта тема неоднократно затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в разговорах с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов Лавров заявлял еще в начале эскалации конфликта, в конце сентября. Баку и Ереван также обвинили друг друга в использовании сирийских наемников, в то же время отвергая подобные обвинения со стороны друг друга. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Карабах через территорию Турции переброшены исламисты из Сирии. В начале октября глава СВР Сергей Нарышкин назвал экстремистские группировки, представители которых участвуют в боях в Карабахе.

В середине октября газета The Washington Post сообщила, что в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, воевавших на стороне Азербайджана. В конце октября в Минобороны Армении заявили о пленении одного из сирийских наемников и опубликовали кадры записи его допроса.

Ранее по теме: Минобороны Армении сообщило о захвате в плен сирийского наемника

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных