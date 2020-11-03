Лавров назвал численность иностранных наемников в Карабахе
В зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе действуют почти 2 тыс. иностранных наемников, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
«Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тыс.», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что Россия выражает озабоченность интернационализацией конфликта,
Лавров напомнил, что эта тема неоднократно затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в разговорах с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов Лавров заявлял еще в начале эскалации конфликта, в конце сентября. Баку и Ереван также обвинили друг друга в использовании сирийских наемников, в то же время отвергая подобные обвинения со стороны друг друга. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Карабах через территорию Турции переброшены исламисты из Сирии. В начале октября глава СВР Сергей Нарышкин назвал экстремистские группировки, представители которых участвуют в боях в Карабахе.