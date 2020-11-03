Лавров назвал численность иностранных наемников в Карабахе

О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов Лавров заявлял еще в начале эскалации конфликта, в конце сентября. Баку и Ереван также обвинили друг друга в использовании сирийских наемников, в то же время отвергая подобные обвинения со стороны друг друга. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Карабах через территорию Турции переброшены исламисты из Сирии. В начале октября глава СВР Сергей Нарышкин назвал экстремистские группировки, представители которых участвуют в боях в Карабахе.