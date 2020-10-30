Минобороны Армении сообщило о захвате в плен сирийского наемника
Подразделения армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) взяли в плен террориста из сирийского города Хама, воюющего как наемник на стороне азербайджанской армии в Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем аккаунте в Facebook. Она также выложила кадры допроса плененного наемника.
По ее словам, пленный — уроженец города Хамма в Сирии. Наемник рассказал,на линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября. До этого мужчина проходил подготовку в учебном лагере, где с ним работали турецкие инструкторы. По словам Альшхера, за участие в боевых действиях ему обещали выплатить $2000. В руках армянских военных наемник оказался после того, как был ранен в одном из сражений. Однополчане его бросили.
Взаимные обвинения в использовании боевиков с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, Армения и Азербайджан озвучивали с самого начала конфликта. Позже об участии иностранных наемников в зоне конфликта в Нагорном Карабахе заявил и российский МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября заявил, что члены джихадистских группировок перебрасываются из Сирии в Карабах через турецкий город Газиантеп. Глава СВР Сергей Нарышкин чуть позже назвал участвующие в конфликте сирийские группировки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает использование наемников в конфликте в Карабахе.
Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Там с 1991 г. на формально азербайджанской территории существует самопровозглашённая, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Ереваном. Поводом для эскалации в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. С 10 октября действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения, однако практически сразу появились сообщения о его нарушениях.