Минобороны Армении сообщило о захвате в плен сирийского наемника

По ее словам, пленный — уроженец города Хамма в Сирии. Наемник рассказал,на линию фронта в Карабахе его перебросили через Турцию вместе с 250 другими наемниками 19 октября. До этого мужчина проходил подготовку в учебном лагере, где с ним работали турецкие инструкторы. По словам Альшхера, за участие в боевых действиях ему обещали выплатить $2000. В руках армянских военных наемник оказался после того, как был ранен в одном из сражений. Однополчане его бросили.