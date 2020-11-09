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Естественная убыль населения России за семь месяцев увеличилась на треть

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Естественная убыль населения России в январе-июле 2020 г. выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 316,3 тыс. человек. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. 

По оценкам СП, в 78 регионах стран снизилось число родившихся, а в 62 — выросло число умерших. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде прошлого года — в 1,2 раза). При этом в 41 субъекте это превышение составило 1,5-2,4 раза, отмечается в докладе. 

Численность постоянного населения России на 1 августа 2020 г. составила 146,5 млн человек, сократившись с начала года на 251,1 тыс. человек. За I полугодие 2020 г. родились 811,7 тыс. человек — это на 48,7 тыс. человек (5,7%) меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Умерли 1,128 миллиона человек, это на 57,9 тыс. (5,1%) больше, чем в январе-июле 2019 г. 

«На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6 %. В январе – июле текущего года демографическая обстановка была неблагоприятной: в 78 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших», — говорится  в докладе. 

Численность занятых в экономике в сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. сократилась почти на 1,6 млн человек и составила 70,5 млн человек, сообщили в ведомстве. 

В среднем за январь – сентябрь 2020 г. численность занятых сократилась до 70,6 млн человек (за январь – сентябрь 2019 г. – 71,8 млн человек). Одновременно численность безработных возросла с 3,4 млн человек в сентябре 2019 г. до 4,8 млн человек в сентябре 2020 г.. В среднем за январь – сентябрь 2020 г. численность безработных составила 4,2 млн человек (в аналогичном периоде 2019 г. – 3,5 млн человек). Уровень безработицы к сентябрю достиг максимума с 2012 г. – 6,3 %, за январь – сентябрь – 5,7 %, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных