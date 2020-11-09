Естественная убыль населения России за семь месяцев увеличилась на треть

В среднем за январь – сентябрь 2020 г. численность занятых сократилась до 70,6 млн человек (за январь – сентябрь 2019 г. – 71,8 млн человек). Одновременно численность безработных возросла с 3,4 млн человек в сентябре 2019 г. до 4,8 млн человек в сентябре 2020 г.. В среднем за январь – сентябрь 2020 г. численность безработных составила 4,2 млн человек (в аналогичном периоде 2019 г. – 3,5 млн человек). Уровень безработицы к сентябрю достиг максимума с 2012 г. – 6,3 %, за январь – сентябрь – 5,7 %, подчеркнули в ведомстве.