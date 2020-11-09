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Инфекционист назвал срок выхода на плато по коронавирусу в России

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Показатель заболеваемости коронавирусом в России будет расти еще месяц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова. 

«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — рассказал Тимаков. По его словам, суточный прирост заболеваемости коронавирусом будет зависеть от того, как люди будут соблюдать меры профилактики. При несоблюдении правил число случаев заражения коронавирусом на пике может превысить 22 000.

9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения. Более 1,3 млн пациентов выздоровели, около 31 000 скончались.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных