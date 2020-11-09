Инфекционист назвал срок выхода на плато по коронавирусу в России

«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — рассказал Тимаков. По его словам, суточный прирост заболеваемости коронавирусом будет зависеть от того, как люди будут соблюдать меры профилактики. При несоблюдении правил число случаев заражения коронавирусом на пике может превысить 22 000.