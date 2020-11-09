Инфекционист назвал срок выхода на плато по коронавирусу в России
Показатель заболеваемости коронавирусом в России будет расти еще месяц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.
«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — рассказал Тимаков. По его словам, суточный прирост заболеваемости коронавирусом будет зависеть от того, как люди будут соблюдать меры профилактики. При несоблюдении правил число случаев заражения коронавирусом на пике может превысить 22 000.
9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения. Более 1,3 млн пациентов выздоровели, около 31 000 скончались.