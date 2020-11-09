Путин поручил не менять объем лечения детей с тяжелыми заболеваниями
Президент России Владимир Путин поручил правительству и высшим должностным лицам сохранить действующий объем лечения и лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями», — сказано в тексте поручения.
Доложить об исполнении поручения, согласно документу, премьер-министр Михаил Мишустин, а также ряд высших должностных лиц должны до 1 февраля следующего года.
Также, в соответствии с новым поручением президента, с начала 2021 г. правительство должно запустить механизм оказания помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств федерального бюджета. Уточняется, что такая помощь может быть оказана россиянам и за пределами России. Средства на это будут получены за счет увеличения до 15% налога для физических лиц с доходами свыше 5 млн руб. в год.
Ранее Путин предложил создать фонд для помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями, для лечения которых нужны дорогостоящие препараты. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что специалисты составили список из 19 редких заболеваний, лекарства для их лечения будет закупать данный фонд. Что касается заболеваний, представляющий угрозу жизни и здоровью детей, таковых в перечне некоммерческой организации 29. Голикова уточнила тогда, что за счет средств фонда можно будет закупить препараты для 25 тыс. детей с редкими тяжелыми заболеваниями.