Путин поручил не менять объем лечения детей с тяжелыми заболеваниями

Также, в соответствии с новым поручением президента, с начала 2021 г. правительство должно запустить механизм оказания помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств федерального бюджета. Уточняется, что такая помощь может быть оказана россиянам и за пределами России. Средства на это будут получены за счет увеличения до 15% налога для физических лиц с доходами свыше 5 млн руб. в год.