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Песков прокомментировал отказ Сафронову в звонке матери

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ обвиняемому в госизмене бывшему спецкору «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову в телефонном разговоре с матерью в день ее рождения.

«Дело в том, что это не входит ни в прерогативу главы государства, ни в прерогативу администрации президента определять режимы пребывания в СИЗО. Поэтому я здесь могу только вас переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима», — сказал Песков журналистам.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Его срок содержания под стражей продлен до 7 декабря. Сафронова обвиняют в том, что он передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. На тот момент Сафронов работал спецкором «Коммерсанта». Сафронов в данный момент находится в СИЗО. Он не признает вину.

Ранее по теме: Депутатов Госдумы попросили взять под контроль дело Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных