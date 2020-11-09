Песков прокомментировал отказ Сафронову в звонке матери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ обвиняемому в госизмене бывшему спецкору «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову в телефонном разговоре с матерью в день ее рождения.
«Дело в том, что это не входит ни в прерогативу главы государства, ни в прерогативу администрации президента определять режимы пребывания в СИЗО. Поэтому я здесь могу только вас переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима», — сказал Песков журналистам.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Его срок содержания под стражей продлен до 7 декабря. Сафронова обвиняют в том, что он передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. На тот момент Сафронов работал спецкором «Коммерсанта». Сафронов в данный момент находится в СИЗО. Он не признает вину.