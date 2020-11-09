Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России заработал сервис для жалоб на нехватку препаратов в больницах

Ведомости

Сервис для жалоб медработников на проблемы с лекарствами и средствами индивидуальной защиты в больницах заработал на сайте Госуслуг 9 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня запускается, Михаил Владимирович, сервис на портале Госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности, средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, в которой они работают для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи», — сказал Мурашко.

Ранее на портале Госуслуг появился сервис для обращений медработников по стимулирующим выплатам за борьбу с коронавирусом.

9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 тыс. скончались.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных