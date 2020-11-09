В России заработал сервис для жалоб на нехватку препаратов в больницах
Сервис для жалоб медработников на проблемы с лекарствами и средствами индивидуальной защиты в больницах заработал на сайте Госуслуг 9 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня запускается, Михаил Владимирович, сервис на портале Госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности, средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, в которой они работают для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи», — сказал Мурашко.
Ранее на портале Госуслуг появился сервис для обращений медработников по стимулирующим выплатам за борьбу с коронавирусом.
9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 тыс. скончались.