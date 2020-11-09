В России заработал сервис для жалоб на нехватку препаратов в больницах

«Сегодня запускается, Михаил Владимирович, сервис на портале Госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности, средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, в которой они работают для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи», — сказал Мурашко.