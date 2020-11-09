Финляндия может разрешить въезд туристам из неблагополучных по коронавирусу стран

О том, какие меры предпримет правительство страны для защиты здоровья и безопасности туристического сектора, будет объявлено на следующей неделе. На практике, как отмечает портал, необходимый уровень безопасности может быть обеспечен с помощью тестирования, но детали плана пока публично не озвучивались.