Финляндия может разрешить въезд туристам из неблагополучных по коронавирусу стран
Финляндия может открыть границы для туристов из стран, где ситуация с коронавирусом оценивается как неблагополучная, сообщает финский портал Yle.
«Закон, который призван поспособствовать возобновлению международного туристического бизнеса в Финляндии, может вступить в силу перед Рождеством, но не ранее», — пишет издание.
В ходе текущей недели документ, подготовленный Министерством социальных дел и здравоохранения Финляндии, будет отправлен на оценку экспертов. По данным агентства STT, законопроект планируется одобрить до 21 или 22 декабря, когда заканчивается срок полномочий парламента страны.
О том, какие меры предпримет правительство страны для защиты здоровья и безопасности туристического сектора, будет объявлено на следующей неделе. На практике, как отмечает портал, необходимый уровень безопасности может быть обеспечен с помощью тестирования, но детали плана пока публично не озвучивались.
Согласно информации на сайте таможенной службы Финляндии, для граждан России действует второй тип ограничений, который исключает возможность въезда в страну в туристических целях.