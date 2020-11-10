Ученый спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Коронавирус станет более агрессивным в период с изменчивой погодой, однако с течением времени вирус и человек приспособятся друг к другу, сообщило радио Sputnik со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидата медицинских наук Максима Гультяева.
«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — рассказал Гультяев.
По мнению ученого, в будущем может быть новый рост заболеваемости коронавируса, но не будет таких высоких показателей. Часть населения сделает прививку от коронавируса, часть переболеет и получит естественный иммунитет. Гультяев добавил, что на рынке появятся десятки российских и зарубежных вакцин для пациентов разного возраста и с различными хроническими заболеваниями.
«Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу», — подчеркнул Гультяев.
9 ноября в России был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 000 скончались.