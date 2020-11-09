Попова призвала ужесточить меры по коронавирусу в пяти регионах
Необходимо усилить режим ограничений в регионах, где показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийских, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — сказала Попова. Уровень заболеваемости выше среднероссийских показателей зафиксирован в Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях, Карачаево-Черкесской республике, республике Коми, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском крае, пояснила она.
Попова подчеркнула, что высокие показатели заболеваемости сохраняются в субъектах, где практически не применяются административные санкции, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов утра введен в 56 субъектах, ограничения для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями – в 59, усилен режим дезинфекции в 61 регионе.
Ситуация с коронавирусом в России остается «крайне напряженной». Снижение заболеваемости зафиксировано в двух субъектах, замедление роста – в четырех, стабилизация – в 46, продолжается рост в 33 регионах. Несмотря на выпущенное две недели назад постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых российских субъектах в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. «Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике, Пензенской области», — рассказала глава ведомства.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента выздоровели. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с COVID-19. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения. Более 1,3 млн пациентов выздоровели, число смертей превысило 30 000.