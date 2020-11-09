Попова призвала ужесточить меры по коронавирусу в пяти регионах

Попова подчеркнула, что высокие показатели заболеваемости сохраняются в субъектах, где практически не применяются административные санкции, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов утра введен в 56 субъектах, ограничения для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями – в 59, усилен режим дезинфекции в 61 регионе.