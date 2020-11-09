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Попова призвала ужесточить меры по коронавирусу в пяти регионах

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Необходимо усилить режим ограничений в регионах, где показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийских, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — сказала Попова. Уровень заболеваемости выше среднероссийских показателей зафиксирован в Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях, Карачаево-Черкесской республике, республике Коми, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском крае, пояснила она. 

Попова подчеркнула, что высокие показатели заболеваемости сохраняются в субъектах, где практически не применяются административные санкции, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов утра введен в 56 субъектах, ограничения для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями – в 59, усилен режим дезинфекции в 61 регионе.

Ситуация с коронавирусом в России остается «крайне напряженной». Снижение заболеваемости зафиксировано в двух субъектах, замедление роста – в четырех, стабилизация – в 46, продолжается рост в 33 регионах. Несмотря на выпущенное две недели назад постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых российских субъектах в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. «Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике, Пензенской области», — рассказала глава ведомства. 

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента выздоровели. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с COVID-19. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения. Более 1,3 млн пациентов выздоровели, число смертей превысило 30 000.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных