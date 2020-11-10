В Бразилии приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса
Национальное агентство санитарного контроля Бразилии 9 ноября временно приостановило испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac из-за «серьезного неблагоприятного случая», сообщило Globo. По данным издания, инцидент произошел 29 октября. Сейчас агентство оценивает риск и пользу продолжения испытаний вакцины.
Директор института Бутантан Димас Ковас в интервью местному телеканалу «Культура» заявил, что агентство получило уведомление о смерти одного из добровольцев, несвязанной с вакциной. »Когда собираются более 10 000 добровольцев, может случиться и смерть», — пояснил Ковас. Агентство не назвало конкретную причину приостановки испытаний вакцины. Испытания китайской вакцины проходят также в Индонезии и Турции, однако там они не были приостановлены.
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили.
21 октября 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего пока не называлась.