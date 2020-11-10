В Бразилии приостановили испытания китайской вакцины от коронавируса

Директор института Бутантан Димас Ковас в интервью местному телеканалу «Культура» заявил, что агентство получило уведомление о смерти одного из добровольцев, несвязанной с вакциной. »Когда собираются более 10 000 добровольцев, может случиться и смерть», — пояснил Ковас. Агентство не назвало конкретную причину приостановки испытаний вакцины. Испытания китайской вакцины проходят также в Индонезии и Турции, однако там они не были приостановлены.