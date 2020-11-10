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В Москве 3663 пациента вылечились от COVID-19 за сутки

Ведомости

В Москве число людей, излечившихся от COVID-19, выросло до 346 889 человек. За сутки выздоровели 3663 человека, сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889 человек», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 9 ноября, в Москве за сутки было зарегистрировано 6897 случаев заражения коронавирусом. За весь период в столице выявили 475 166 заболевших, 124 579 из них продолжают лечение. 343 226 пациентов выздоровели, 7361 — умер. В России за день зарегистрировали 21 798 случаев заражения, за весь период выявлено почти 1,8 млн случаев.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных