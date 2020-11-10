В Москве 3663 пациента вылечились от COVID-19 за сутки
В Москве число людей, излечившихся от COVID-19, выросло до 346 889 человек. За сутки выздоровели 3663 человека, сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889 человек», — говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 9 ноября, в Москве за сутки было зарегистрировано 6897 случаев заражения коронавирусом. За весь период в столице выявили 475 166 заболевших, 124 579 из них продолжают лечение. 343 226 пациентов выздоровели, 7361 — умер. В России за день зарегистрировали 21 798 случаев заражения, за весь период выявлено почти 1,8 млн случаев.