В Москве 3663 пациента вылечились от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба на 9 ноября, в Москве за сутки было зарегистрировано 6897 случаев заражения коронавирусом. За весь период в столице выявили 475 166 заболевших, 124 579 из них продолжают лечение. 343 226 пациентов выздоровели, 7361 — умер. В России за день зарегистрировали 21 798 случаев заражения, за весь период выявлено почти 1,8 млн случаев.