Лихачев сообщил о переговорах по строительству второй АЭС в Белоруссии
Госкорпорация «Росатом» обсуждает с руководством Белоруссии строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора, сообщил генеральный директор Алексей Лихачев в обращении к сотрудникам атомной отрасли.
«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — говорится в обращении Лихачева.
Ранее БелТА сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мечтает о строительстве второй АЭС в стране. »Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячи раз убедятся, что мы сотворили чудо», — сказал Лукашенко. После запуска атомной электростанции Лукашенко объявил Белоруссию «ядерной державой».