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Лихачев сообщил о переговорах по строительству второй АЭС в Белоруссии

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Госкорпорация «Росатом» обсуждает с руководством Белоруссии строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора, сообщил генеральный директор Алексей Лихачев в обращении к сотрудникам атомной отрасли. 

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — говорится в обращении Лихачева. 

Ранее БелТА сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мечтает о строительстве второй АЭС в стране. »Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячи раз убедятся, что мы сотворили чудо», — сказал Лукашенко. После запуска атомной электростанции Лукашенко объявил Белоруссию «ядерной державой».

Ранее по теме: Лукашенко предложил главе «Росатома» создать дочернее предприятие в Белоруссии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных