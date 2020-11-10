Лихачев сообщил о переговорах по строительству второй АЭС в Белоруссии

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — говорится в обращении Лихачева.