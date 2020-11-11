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В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти

Ведомости

В Армении после массовых беспорядков задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти и свержению конституционного строя, сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян в Facebook.

По словам Агаджаняна, в список арестованных попали двое самых активных участников нападения на спикера парламента Арарата Мирзояна. «Все преступники будут наказаны со всем законом», — подчеркнул он.

10 ноября начало выполняться соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении. Документ, в частности, предусматривает ввод на территорию конфликта в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Сразу после объявления о подписании соглашени протестующие против против прекращения огня захватили в Ереване здание парламента Армении. Они разгромили двери и окна в здании, а также напали на спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. У премьер-министра Никола Пашиняна украли личные вещи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных