В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти

Сразу после объявления о подписании соглашени протестующие против против прекращения огня захватили в Ереване здание парламента Армении. Они разгромили двери и окна в здании, а также напали на спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. У премьер-министра Никола Пашиняна украли личные вещи.