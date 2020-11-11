В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти
В Армении после массовых беспорядков задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти и свержению конституционного строя, сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян в Facebook.
По словам Агаджаняна, в список арестованных попали двое самых активных участников нападения на спикера парламента Арарата Мирзояна. «Все преступники будут наказаны со всем законом», — подчеркнул он.
10 ноября начало выполняться соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении. Документ, в частности, предусматривает ввод на территорию конфликта в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
Сразу после объявления о подписании соглашени протестующие против против прекращения огня захватили в Ереване здание парламента Армении. Они разгромили двери и окна в здании, а также напали на спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. У премьер-министра Никола Пашиняна украли личные вещи.