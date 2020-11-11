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В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом от комаров

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Коронавирус не размножается в организме основных видов комаров и гибнет в течение суток, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань. В целом эти насекомые обычно не способны переносить вирусы, которые вызывают респираторные заболевания у человека.

«В 2020 г. проведено исследование на комарах Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus, основных видах комаров, распространенных в Китае, где появился новый коронавирус, направленное на изучение их возможности размножать вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — рассказала Карань.

Эксперт пояснила, что большинство вирусов и бактерий, которые переносятся комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. Они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 ноября, в России за весь период пандемии было выявлено боле 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,3 млн пациентов выздоровели. Более 31 000 человек умерли от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных