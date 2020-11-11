В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом от комаров
Коронавирус не размножается в организме основных видов комаров и гибнет в течение суток, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань. В целом эти насекомые обычно не способны переносить вирусы, которые вызывают респираторные заболевания у человека.
«В 2020 г. проведено исследование на комарах Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus, основных видах комаров, распространенных в Китае, где появился новый коронавирус, направленное на изучение их возможности размножать вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — рассказала Карань.
Эксперт пояснила, что большинство вирусов и бактерий, которые переносятся комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. Они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 ноября, в России за весь период пандемии было выявлено боле 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,3 млн пациентов выздоровели. Более 31 000 человек умерли от вируса.