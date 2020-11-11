В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом от комаров

Коронавирус не размножается в организме основных видов комаров и гибнет в течение суток, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань. В целом эти насекомые обычно не способны переносить вирусы, которые вызывают респираторные заболевания у человека.