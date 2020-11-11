Минздрав объяснил заражение врачей на Алтае коронавирусом после вакцинации

«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло не достаточное количество времени с момента вакцинации. Так, например, в Алтайском крае первая прививка врачам была поставлена в период с 25 по 30 сентября, а заболели они на 7-10 день после нее», — говорится в сообщении.