Минздрав объяснил заражение врачей на Алтае коронавирусом после вакцинации
Медики в Алтайском крае заразились коронавирусом на 7-10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло не достаточное количество времени с момента вакцинации. Так, например, в Алтайском крае первая прививка врачам была поставлена в период с 25 по 30 сентября, а заболели они на 7-10 день после нее», — говорится в сообщении.
В Минздраве пояснили, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: две прививки вакцины делаются с перерывом в 21 день. Пациент считается провакцинированным от коронавируса и защищенным от него через три недели после второй прививки, отметили в министерстве.
Ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила, что три медработника из 42, которые первыми сделали прививки от коронавируса, заразились им.