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Минздрав объяснил заражение врачей на Алтае коронавирусом после вакцинации

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Медики в Алтайском крае заразились коронавирусом на 7-10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло не достаточное количество времени с момента вакцинации. Так, например, в Алтайском крае первая прививка врачам была поставлена в период с 25 по 30 сентября, а заболели они на 7-10 день после нее», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: две прививки вакцины делаются с перерывом в 21 день. Пациент считается провакцинированным от коронавируса и защищенным от него через три недели после второй прививки, отметили в министерстве.

Ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила, что три медработника из 42, которые первыми сделали прививки от коронавируса, заразились им. 

Ранее по теме: В Алтайском крае три привитых от коронавируса медика заразились COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных