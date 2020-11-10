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В Алтайском крае три привитых от коронавируса медика заразились COVID-19

Ведомости

Три врача, привитых от коронавируса, заразились коронавирусом в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — говорится в сообщении. Они могли заразиться только потому, что у них не успел сформироваться иммунитет к коронавирусу, отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что человек становится защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй прививки, все это время идет процесс формирования иммунитета. 

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а производство препарата началось через четыре дня — 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 9 ноября рассказал, что в России активно идет вакцинация граждан из группы высокого риска заражения коронавирусом, прежде всего, врачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных