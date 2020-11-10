В Алтайском крае три привитых от коронавируса медика заразились COVID-19
Три врача, привитых от коронавируса, заразились коронавирусом в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — говорится в сообщении. Они могли заразиться только потому, что у них не успел сформироваться иммунитет к коронавирусу, отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что человек становится защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй прививки, все это время идет процесс формирования иммунитета.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а производство препарата началось через четыре дня — 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 9 ноября рассказал, что в России активно идет вакцинация граждан из группы высокого риска заражения коронавирусом, прежде всего, врачей.