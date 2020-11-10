В Алтайском крае три привитых от коронавируса медика заразились COVID-19

«В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — говорится в сообщении. Они могли заразиться только потому, что у них не успел сформироваться иммунитет к коронавирусу, отметили в министерстве.