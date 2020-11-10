В России за сутки выявили 20 977 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 20 977 новых случаев коронавирусаВ Москве 5902 новых заболевших
За последние сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило — 15 600 человек, умерших — 368. За весь период выявлено 1 817 109 случаев заражения коронавирусом, 31 161 заболевший умер. Продолжают лечение — 435 207.
9 ноября оперативный штаб сообщал о новом рекорде — 21 798 случаях заражения коронавирусом за сутки.
По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 5 902 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 663 пациентов, 68 человек умерли. За весь период в Москве выявили 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов — умерли.
В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+1485), Московская область (+685), Нижегородская область (+402), и Архангельская область (+341).