В России за сутки выявили 20 977 новых случаев коронавируса

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 5 902 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 663 пациентов, 68 человек умерли. За весь период в Москве выявили 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов — умерли.