В Роспотребнадзоре назвали критерий стабилизации ситуации с коронавирусом
Стабилизация ситуации с коронавирусом начнется, когда суточные показатели новых случаев COVID-19 будут стабильны в течение восьми дней, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«О начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше одного», — сказал Горелов. Он отметил, что в России продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, она достигнет пика в регионах в разное время.
10 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян продолжится еще как минимум неделю. Говорить о том, что Россия находится на пике пандемии коронавируса, преждевременно, поскольку ситуация нестабильна и число заболевших растет, подчеркнула она.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. 9 ноября было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19 и 31 593 летальных исхода.