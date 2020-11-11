В Роспотребнадзоре назвали критерий стабилизации ситуации с коронавирусом

«О начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше одного», — сказал Горелов. Он отметил, что в России продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, она достигнет пика в регионах в разное время.