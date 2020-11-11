Голикова назвала дату пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора»
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» могут начаться 15 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами.
«Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот», — сказала Голикова.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации вакцины центра «Вектор». Пострегистрационные испытания должны пройти с участием 40 000 добровольцев. Параллельно вакцину испытают на 150 участниках старше 60 лет.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 10 ноября Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.