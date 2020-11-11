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Голикова назвала дату пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора»

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Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» могут начаться 15 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами.

«Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот», — сказала Голикова.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации вакцины центра «Вектор». Пострегистрационные испытания должны пройти с участием 40 000 добровольцев. Параллельно вакцину испытают на 150 участниках старше 60 лет.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 10 ноября Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных