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В Москве ограничат посещение библиотек из-за коронавируса

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Библиотеки Москвы, находящиеся в федеральном ведении, будут работать по предварительной записи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России. 

«Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций – библиотек ... обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Читальный зал должен быть заполнен не более чем 25%, посетители должны находиться на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, уточнили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрировано 4477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 857 пациентов, 73 человека умерли. За весь период в Москве выявили 485 545 заболевших, 350 746 человек выздоровели, 7 502 пациента умерли.

Ранее по теме: В России за сутки умерло рекордное число заболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных