В Москве ограничат посещение библиотек из-за коронавируса
Библиотеки Москвы, находящиеся в федеральном ведении, будут работать по предварительной записи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.
«Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций – библиотек ... обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи», — говорится в сообщении.
Читальный зал должен быть заполнен не более чем 25%, посетители должны находиться на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, уточнили в министерстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрировано 4477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 857 пациентов, 73 человека умерли. За весь период в Москве выявили 485 545 заболевших, 350 746 человек выздоровели, 7 502 пациента умерли.