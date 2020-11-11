В Москве ограничат посещение библиотек из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей.