В России за сутки выявили 19 851 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 19 851 новый случай коронавирусаЗа сутки умерли 432 заболевших. Это рекорд
За последние сутки в России зарегистрировали 19 851 случай заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило — 18 616 человек, умерших — 432. За весь период выявлено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.
10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. 9 ноября было зафиксировано рекордное число — 21 798 случаев.
В Москве за сутки зарегистрировано 4477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 857 пациентов, 73 человека умерли. За весь период в Москве выявили 485 545 заболевших, 350 746 человек выздоровели, 7 502 пациента — умерли.
В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+1574), Московская область (+701), Нижегородская область (+414), и Архангельская область (+338).
Лидером по общему количеству заболевших среди регионов по-прежнему остается Москва (485 545), на втором месте — Подмосковье (93 570), на третьем — Санкт-Петербург (74 485).