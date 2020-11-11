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В России за сутки выявили 19 851 новый случай коронавируса

За сутки умерли 432 заболевших. Это рекорд
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 19 851 случай заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило — 18 616 человек, умерших — 432. За весь период выявлено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.

10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. 9 ноября было зафиксировано рекордное число — 21 798 случаев.

В Москве за сутки зарегистрировано 4477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 857 пациентов, 73 человека умерли. За весь период в Москве выявили 485 545 заболевших, 350 746 человек выздоровели, 7 502 пациента — умерли.

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В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+1574), Московская область (+701), Нижегородская область (+414), и Архангельская область (+338).

Лидером по общему количеству заболевших среди регионов по-прежнему остается Москва (485 545), на втором месте — Подмосковье (93 570), на третьем — Санкт-Петербург (74 485).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных