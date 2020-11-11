В России за сутки выявили 19 851 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 851 случай заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило — 18 616 человек, умерших — 432. За весь период выявлено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.