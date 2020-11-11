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На Украине ввели карантин выходного дня

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Карантин выходного дня будет действовать на Украине с 14 по 30 ноября, такое решение принято на заседании кабинета министров страны, сообщают «РИА Новости».

«Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел в стране "карантин выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября», — говорится в сообщении. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Минздрав начали искать «сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений». 

9 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине могут ввести карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье в стране смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные будут закрыты. Рестораны, кафе и другие заведения общепита будут обслуживать клиентов только «на вынос». Эту идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. В конце октября правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 декабря 2020 г. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявили 10 391 новый случай коронавируса, умерли 206 человек. Всего в стране зарегистрировано 493 544 случая заражения COVID-19 и 9018 летальных исходов.

Ранее по теме: Минздрав Украины предупредил о катастрофе из-за коронавируса в стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных