На Украине ввели карантин выходного дня

9 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине могут ввести карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье в стране смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные будут закрыты. Рестораны, кафе и другие заведения общепита будут обслуживать клиентов только «на вынос». Эту идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.