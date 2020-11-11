На Украине ввели карантин выходного дня
Карантин выходного дня будет действовать на Украине с 14 по 30 ноября, такое решение принято на заседании кабинета министров страны, сообщают «РИА Новости».
«Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел в стране "карантин выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября», — говорится в сообщении. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому правительство и Минздрав начали искать «сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».
9 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине могут ввести карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье в стране смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры в выходные будут закрыты. Рестораны, кафе и другие заведения общепита будут обслуживать клиентов только «на вынос». Эту идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической. В конце октября правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 декабря 2020 г.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине за последние сутки выявили 10 391 новый случай коронавируса, умерли 206 человек. Всего в стране зарегистрировано 493 544 случая заражения COVID-19 и 9018 летальных исходов.