Минздрав Украины предупредил о катастрофе из-за коронавируса в стране
Ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной Раде.
«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <...>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — подчеркнул Степанов (цитата по ТАСС). Глава Минздрава Украины добавил, что самое тяжелое в плане пандемии еще впереди.
По данным института Джона Хопкинса, на Украине зарегистрировано около 424 000 случаев заражения коронавирусом. Число смертей от коронавируса в стране превысило 7700.