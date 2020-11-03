Минздрав Украины предупредил о катастрофе из-за коронавируса в стране

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <...>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — подчеркнул Степанов (цитата по ТАСС). Глава Минздрава Украины добавил, что самое тяжелое в плане пандемии еще впереди.