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Минздрав Украины предупредил о катастрофе из-за коронавируса в стране

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Ситуация с коронавирусом на Украине близка к катастрофической, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной Раде.

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <...>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — подчеркнул Степанов (цитата по ТАСС). Глава Минздрава Украины добавил, что самое тяжелое в плане пандемии еще впереди.

По данным института Джона Хопкинса, на Украине зарегистрировано около 424 000 случаев заражения коронавирусом. Число смертей от коронавируса в стране превысило 7700.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных