Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника
Воронежский гарнизонный военный суд арестовал до 8 января 2021 г. солдата-срочника Антона Макарова, зарубившего топором офицера и расстрелявшего нескольких сослуживцев, сообщила пресс-служба суда.
«По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно», — заявили в суде (цитата по ТАСС).
Также со ссылкой на суд агентство сообщило, что Макаров, «расстреливая своих сослуживцев, прикрывался одним из них».
9 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Макаров убил топором одного из офицеров, забрал его табельное оружие и расстрелял своих сослуживцев, после чего скрылся. В результате два солдата-срочника погибли, один из них получил ранения.
В тот же день Макарова задержали. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).