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Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника

Ведомости

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал до 8 января 2021 г. солдата-срочника Антона Макарова, зарубившего топором офицера и расстрелявшего нескольких сослуживцев, сообщила пресс-служба суда.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно», — заявили в суде (цитата по ТАСС).

Также со ссылкой на суд агентство сообщило, что Макаров, «расстреливая своих сослуживцев, прикрывался одним из них».

9 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Макаров убил топором одного из офицеров, забрал его табельное оружие и расстрелял своих сослуживцев, после чего скрылся. В результате два солдата-срочника погибли, один из них получил ранения.

В тот же день Макарова задержали. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных