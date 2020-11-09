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Медведев отреагировал на инцидент в воинской части под Воронежем

Ведомости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в российских вооруженных силах, указывая на инцидент с солдатом-срочником, который расстрелял сослуживцев в воинской части под Воронежем, передает ТАСС.

«Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают», — сказал Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в России.

Медведев отметил, что данный вопрос требует оперативного внимания. Он подчеркнул, что следует не только закрепить достигнутые результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу. По его словам, речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, которые связаны и с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала.

Ранее в СК сообщили, что в отношении солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев, заведено уголовное дело. Инцидент произошел 9 ноября утром на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. По данным ведомства, Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Мотивы и обстоятельства совершенного Макаровым преступления устанавливаются, назначена, в том числе, психологическая экспертиза. Позже стало известно о его задержании.

Ранее по теме: СК завел дело на расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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