Медведев отреагировал на инцидент в воинской части под Воронежем

Ранее в СК сообщили, что в отношении солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев, заведено уголовное дело. Инцидент произошел 9 ноября утром на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. По данным ведомства, Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Мотивы и обстоятельства совершенного Макаровым преступления устанавливаются, назначена, в том числе, психологическая экспертиза. Позже стало известно о его задержании.