СК завел дело на расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что солдату-срочнику 20 лет. Он постоянно проживает в Воронеже. Сейчас для поимки солдата привлечены силы ОМОН и СОБР, применяются вертолеты и беспилотники. Зона поисков пока ограничена Воронежской областью. Другие источники агентства не исключают, что Макаров продолжает находиться на территории военной части. Один из собеседников сообщил, что солдат блокирован и с ним начаты переговоры о сдаче. По другим сведениям, он бежал с аэродрома и скрылся в неизвестном направлении.