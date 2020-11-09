СК завел дело на расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника
В отношении солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем, заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
«Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного Макаровым преступления. Назначена, в том числе, психологическая экспертиза.
ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что солдату-срочнику 20 лет. Он постоянно проживает в Воронеже. Сейчас для поимки солдата привлечены силы ОМОН и СОБР, применяются вертолеты и беспилотники. Зона поисков пока ограничена Воронежской областью. Другие источники агентства не исключают, что Макаров продолжает находиться на территории военной части. Один из собеседников сообщил, что солдат блокирован и с ним начаты переговоры о сдаче. По другим сведениям, он бежал с аэродрома и скрылся в неизвестном направлении.
По одной из версий, высказанной источником ТАСС в Западном военном округе, причиной произошедшего мог стать нервный срыв срочника.
О гибели трех человек в результате стрельбы на военном аэродроме под Воронежем стало известно утром 9 ноября. Нападение произошло около 5 утра 9 ноября