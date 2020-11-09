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СК завел дело на расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника

Ведомости

В отношении солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем, заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)», — говорится в сообщении.  

По данным ведомства, Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного Макаровым преступления. Назначена, в том числе, психологическая экспертиза.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что солдату-срочнику 20 лет. Он постоянно проживает в Воронеже. Сейчас для поимки солдата привлечены силы ОМОН и СОБР, применяются вертолеты и беспилотники. Зона поисков пока ограничена Воронежской областью. Другие источники агентства не исключают, что Макаров продолжает находиться на территории военной части. Один из собеседников сообщил, что солдат блокирован и с ним начаты переговоры о сдаче. По другим сведениям, он бежал с аэродрома и скрылся в неизвестном направлении.

По одной из версий, высказанной источником ТАСС в Западном военном округе, причиной произошедшего мог стать нервный срыв срочника.

О гибели трех человек в результате стрельбы на военном аэродроме под Воронежем стало известно утром 9 ноября. Нападение произошло около 5 утра 9 ноября

Ранее по теме: Военнослужащий убил троих человек на аэродроме под Воронежем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных