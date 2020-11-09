Военнослужащий убил троих человек на аэродроме под Воронежем
Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части, три человека погибли, сообщили ТАСС и местное издание «Мое Online» со ссылкой на источники. ЧП произошло на территории военного аэродрома «Балтимор».
«Три человека погибли во время ЧП», — сказал собеседник агентства. Другие подробностей он не сообщил. По данным издания «Мое Online», нападение произошло около 5 утра 9 ноября. Один человек получил ранения, он находится в реанимации.
Власти Воронежской области подтвердили агентству информацию о ЧП. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших», — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации области. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что среди убитых — один офицер и два солдата. По уточненной информации, это майор, ефрейтор и солдат-срочник. Сам военнослужащий скрылся.