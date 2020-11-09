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Военнослужащий убил троих человек на аэродроме под Воронежем

Ведомости

Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части, три человека погибли, сообщили ТАСС и местное издание «Мое Online» со ссылкой на источники. ЧП произошло на территории военного аэродрома «Балтимор».

«Три человека погибли во время ЧП», — сказал собеседник агентства. Другие подробностей он не сообщил. По данным издания «Мое Online», нападение произошло около 5 утра 9 ноября. Один человек получил ранения, он находится в реанимации.

Власти Воронежской области подтвердили агентству информацию о ЧП. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших», — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации области. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что среди убитых — один офицер и два солдата. По уточненной информации, это майор, ефрейтор и солдат-срочник. Сам военнослужащий скрылся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных