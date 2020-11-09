СМИ сообщили о задержании расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника

Ранее в СК сообщили, что в отношении солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев, заведено уголовное дело. По данным ведомства, Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Мотивы и обстоятельства совершенного Макаровым преступления устанавливаются, назначена, в том числе, психологическая экспертиза, отмечали в СК.