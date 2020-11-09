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СМИ сообщили о задержании расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника

Ведомости

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Полиция задержала. Живой», — цитирует агентство собеседника.

Ранее в СК сообщили, что в отношении солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев, заведено уголовное дело. По данным ведомства, Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Мотивы и обстоятельства совершенного Макаровым преступления устанавливаются, назначена, в том числе, психологическая экспертиза, отмечали в СК.

Ранее по теме: СК завел дело на расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных