Систему проверки на коронавирус для ЕАЭС протестируют в России и Армении

Желающие передвигаться между Россией и Арменией могут сдать тест на коронавирус в сертифицированной лаборатории: его результат будет отражаться в системе и мобильном приложении и будет действителен в других странах. Информация в системе не может быть подделана, потому что будет генерироваться доверенными лабораториями, которые будут определены национальными уполномоченными органами. По словам Саркисяна, при считывании кода можно будет увидеть обезличенную информацию о его предъявителе, которой будет достаточно для подтверждения результатов теста на коронавирус.