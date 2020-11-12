Систему проверки на коронавирус для ЕАЭС протестируют в России и Армении
В декабре в России и Армении начнется тестирование проекта «Путешествую без COVID-19» для стран ЕАЭС, сообщил РБК со ссылкой на заместителя председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна. «Путешествую без COVID-19» представляет собой аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом.
Желающие передвигаться между Россией и Арменией могут сдать тест на коронавирус в сертифицированной лаборатории: его результат будет отражаться в системе и мобильном приложении и будет действителен в других странах. Информация в системе не может быть подделана, потому что будет генерироваться доверенными лабораториями, которые будут определены национальными уполномоченными органами. По словам Саркисяна, при считывании кода можно будет увидеть обезличенную информацию о его предъявителе, которой будет достаточно для подтверждения результатов теста на коронавирус.
Саркисян также отметил, что сейчас обсуждается запуск подобных пилотных проектов в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Сумма инвестиций в создание системы и их источник не раскрываются. Приложение «Путешествую без COVID-19» будет интегрироваться с национальными информационными сервисами и использовать архитектуру распределенных баз данных, добавили в ЕАБР.
Разработчики рассчитывают, что после пилотирования проекта приложение будет доступно в Google Play и App Store. В будущем его можно будет использовать для подтверждения наличия прививки от коронавируса, информации о медицинской страховке и т.д. По данным ЕАБР, теоретически пользователи смогут предъявлять информацию в приложении любым организациям, в том числе гостиницам и транспортным компаниям, однако сферу применения приложения будет регулировать национальное законодательство.