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Систему проверки на коронавирус для ЕАЭС протестируют в России и Армении

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В декабре в России и Армении начнется тестирование проекта «Путешествую без COVID-19» для стран ЕАЭС, сообщил РБК со ссылкой на заместителя председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна. «Путешествую без COVID-19» представляет собой аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. 

Желающие передвигаться между Россией и Арменией могут сдать тест на коронавирус в сертифицированной лаборатории: его результат будет отражаться в системе и мобильном приложении и будет действителен в других странах. Информация в системе не может быть подделана, потому что будет генерироваться доверенными лабораториями, которые будут определены национальными уполномоченными органами. По словам Саркисяна, при считывании кода можно будет увидеть обезличенную информацию о его предъявителе, которой будет достаточно для подтверждения результатов теста на коронавирус.

Саркисян также отметил, что сейчас обсуждается запуск подобных пилотных проектов в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Сумма инвестиций в создание системы и их источник не раскрываются. Приложение «Путешествую без COVID-19» будет интегрироваться с национальными информационными сервисами и использовать архитектуру распределенных баз данных, добавили в ЕАБР.

Разработчики рассчитывают, что после пилотирования проекта приложение будет доступно в Google Play и App Store. В будущем его можно будет использовать для подтверждения наличия прививки от коронавируса, информации о медицинской страховке и т.д. По данным ЕАБР, теоретически пользователи смогут предъявлять информацию в приложении любым организациям, в том числе гостиницам и транспортным компаниям, однако сферу применения приложения будет регулировать национальное законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных