Прокуратура начала проверку после нового разлива топлива под Норильском
Прокуратура Норильска начала проверку по информации о разливе нефтепродуктов на автодороге Норильск – Кайеркан, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
«Прокуратура г. Норильска по информации о разливе нефтепродуктов на автодороге Норильск – Кайеркан в районе Надеждинского металлургического завода организовала проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды, промышленной безопасности и дорожной деятельности», – говорится в сообщении. На место происшествия выехал прокурор.
По данным прокуратуры, на проезжую часть из принадлежащего АО «Таймырская топливная компания» бензовоза АТЗ «Урал» вылилось более 2 т дизельного топлива. Компания устраняет последствия разлива. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел инцидент с разливом около 20 тыс. т нефтепродуктов. По данным Ростехнадзора, разлив топлива вызван нарушениями при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.
В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам в результате ЧП оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании тогда посчитали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий.