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Прокуратура начала проверку после нового разлива топлива под Норильском

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Прокуратура Норильска начала проверку по информации о разливе нефтепродуктов на автодороге Норильск – Кайеркан, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

«Прокуратура г. Норильска по информации о разливе нефтепродуктов на автодороге Норильск – Кайеркан в районе Надеждинского металлургического завода организовала проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды, промышленной безопасности и дорожной деятельности», – говорится в сообщении. На место происшествия выехал прокурор.

По данным прокуратуры, на проезжую часть из принадлежащего АО «Таймырская топливная компания» бензовоза АТЗ «Урал» вылилось более 2 т дизельного топлива. Компания устраняет последствия разлива. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел инцидент с разливом около 20 тыс. т нефтепродуктов. По данным Ростехнадзора, разлив топлива вызван нарушениями при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам в результате ЧП оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании тогда посчитали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий.

Ранее по теме: Ростехнадзхор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных