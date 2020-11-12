В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае и Астраханской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора санкт-петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна.
«К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%)», – сказал Тотолян. Самый низкий уровень коллективного иммунитета – менее 10% – отмечен в Краснодарском крае и Тюменской области, рассказал он.
11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самая высокая заболеваемость коронавирусом в России зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской области, а также в Республиках Алтай, в Калмыкии и Тыве. В целом статистический показатель распространения COVID-19 в стране превышен в 35 регионах. Позже в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.