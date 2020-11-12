В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самая высокая заболеваемость коронавирусом в России зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской области, а также в Республиках Алтай, в Калмыкии и Тыве. В целом статистический показатель распространения COVID-19 в стране превышен в 35 регионах. Позже в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.