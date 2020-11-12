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В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

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Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае и Астраханской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора санкт-петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна.

«К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%)», – сказал Тотолян. Самый низкий уровень коллективного иммунитета – менее 10% – отмечен в Краснодарском крае и Тюменской области, рассказал он.

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самая высокая заболеваемость коронавирусом в России зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской области, а также в Республиках Алтай, в Калмыкии и Тыве. В целом статистический показатель распространения COVID-19 в стране превышен в 35 регионах. Позже в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.

Ранее по теме: Голикова назвала регионы с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных