В Кузбассе медик заразился коронавирусом после вакцинации
Медицинский работник в Кузбассе заразился коронавирусом после первой прививки от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Елену Зеленину.
«У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины», — сказала Зеленина на брифинге. По ее словам, заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации.
Несмотря на то, что иммунитет к коронавирусу начинает вырабатываться после первой прививки, его окончательное формирование происходит после введения второй дозы вакцины, отметила замминистра. «Поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», — сказала она.
Ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила, что три медработника из 42, которые первыми сделали прививки от коронавируса, заразились COVID-19. В пресс-службе Минздрава России объяснили, что медики заболели на 7-10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела. Пациент считается провакцинированным от коронавируса и защищенным от него через три недели после второй прививки, отметили в министерстве.