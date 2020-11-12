В Кузбассе медик заразился коронавирусом после вакцинации

Ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила, что три медработника из 42, которые первыми сделали прививки от коронавируса, заразились COVID-19. В пресс-службе Минздрава России объяснили, что медики заболели на 7-10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела. Пациент считается провакцинированным от коронавируса и защищенным от него через три недели после второй прививки, отметили в министерстве.