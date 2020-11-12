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В Кузбассе медик заразился коронавирусом после вакцинации

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Медицинский работник в Кузбассе заразился коронавирусом после первой прививки от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Елену Зеленину.

«У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины», — сказала Зеленина на брифинге. По ее словам, заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации.

Несмотря на то, что иммунитет к коронавирусу начинает вырабатываться после первой прививки, его окончательное формирование происходит после введения второй дозы вакцины, отметила замминистра. «Поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», — сказала она.

Ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края сообщила, что три медработника из 42, которые первыми сделали прививки от коронавируса, заразились COVID-19. В пресс-службе Минздрава России объяснили, что медики заболели на 7-10 день после первой прививки от вируса, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела. Пациент считается провакцинированным от коронавируса и защищенным от него через три недели после второй прививки, отметили в министерстве.

Ранее по теме: Минздрав объяснил заражение врачей на Алтае коронавирусом после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных