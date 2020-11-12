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В Москве вновь ограничили число гостей на регистрациях брака

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Число гостей на регистрациях брака в московских ЗАГСах ограничили до пяти человек с 12 ноября для предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэра столицы со ссылкой на и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

«В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов», — сказала Уханева. Участиники церемонии должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Во время бракосочетания молодожены могут быть без масок, но во время ожидания и проверки документов они должны использовать средства индивидуальной защиты, уточнили в мэрии. Посетителям отдела ЗАГС или Дворца бракосочетения при входе будут измерять температуру. Если она будет повышена или у посетителей не будет при себе масок и перчаток, их не пустят в помещение.

Уханева подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной, в связи с чем молодоженам рекомендуется перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. В мэрии напомнили, что прием в московских отделах ЗАГС с 12 октября осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям.

С 1 апреля регистрации брака проходили в неторжественной обстановке без гостей. С конца марта в Москве было зарегистрировано более 5000 браков и 15 000 новорожденных. По словам заместителя мэра, более 30% молодоженов перенесли дату бракосочетания на более поздний срок. С 23 июня ЗАГСы в Москве начали внов расписывать пары в торжественной обстановке.

Ранее по теме: ЗАГСы Москвы возобновят регистрацию в торжественной обстановке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных