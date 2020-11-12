В Москве вновь ограничили число гостей на регистрациях брака

Во время бракосочетания молодожены могут быть без масок, но во время ожидания и проверки документов они должны использовать средства индивидуальной защиты, уточнили в мэрии. Посетителям отдела ЗАГС или Дворца бракосочетения при входе будут измерять температуру. Если она будет повышена или у посетителей не будет при себе масок и перчаток, их не пустят в помещение.