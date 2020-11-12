В Москве вновь ограничили число гостей на регистрациях брака
Число гостей на регистрациях брака в московских ЗАГСах ограничили до пяти человек с 12 ноября для предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэра столицы со ссылкой на и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.
«В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов», — сказала Уханева. Участиники церемонии должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Во время бракосочетания молодожены могут быть без масок, но во время ожидания и проверки документов они должны использовать средства индивидуальной защиты, уточнили в мэрии. Посетителям отдела ЗАГС или Дворца бракосочетения при входе будут измерять температуру. Если она будет повышена или у посетителей не будет при себе масок и перчаток, их не пустят в помещение.
Уханева подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной, в связи с чем молодоженам рекомендуется перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. В мэрии напомнили, что прием в московских отделах ЗАГС с 12 октября осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям.
С 1 апреля регистрации брака проходили в неторжественной обстановке без гостей. С конца марта в Москве было зарегистрировано более 5000 браков и 15 000 новорожденных. По словам заместителя мэра, более 30% молодоженов перенесли дату бракосочетания на более поздний срок. С 23 июня ЗАГСы в Москве начали внов расписывать пары в торжественной обстановке.