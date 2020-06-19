ЗАГСы Москвы возобновят регистрацию в торжественной обстановке
С 23 июня ЗАГСы в Москве начнут расписывать пары в торжественной обстановке. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».
Бракосочетания будут проходить как обычно в торжественных залах под марш Мендельсона, с поздравительной речью ведущей и обменом кольцами, уточнила Ракова. После каждой регистрации в зале будет проводится дезинфекция и проветривание. С 26 июня начнутся выездные регистрации, на которых будут действовать такие же меры профилактики.
С 1 апреля регистрации брака проходили в неторжественной обстановке без гостей. С конца марта в Москве было зарегистрировано более 5000 браков и 15 000 новорожденных. По словам заместителя мэра, более 30% молодоженов перенесли дату бракосочетания на более поздний срок.