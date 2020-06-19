ЗАГСы Москвы возобновят регистрацию в торжественной обстановке

Бракосочетания будут проходить как обычно в торжественных залах под марш Мендельсона, с поздравительной речью ведущей и обменом кольцами, уточнила Ракова. После каждой регистрации в зале будет проводится дезинфекция и проветривание. С 26 июня начнутся выездные регистрации, на которых будут действовать такие же меры профилактики.