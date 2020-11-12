Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты
Правительство дополнительно выделит около 62 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд руб.» — сказал Мишустин. По его словам, всего в 2020 г. на такие выплаты будет направлено более 123 млрд руб.
Право на ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет имеют семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить в 2021 г. размер пособия для семей, в которых доход каждого из членов ниже прожиточного минимума в регионе. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее заявлял, что пособие может быть увеличено до 100% прожиточного минимума ребенка.