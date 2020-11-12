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Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты

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Правительство дополнительно выделит около 62 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд руб.» — сказал Мишустин. По его словам, всего в 2020 г. на такие выплаты будет направлено более 123 млрд руб.

Право на ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет имеют семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить в 2021 г. размер пособия для семей, в которых доход каждого из членов ниже прожиточного минимума в регионе. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее заявлял, что пособие может быть увеличено до 100% прожиточного минимума ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных