Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд руб.» — сказал Мишустин. По его словам, всего в 2020 г. на такие выплаты будет направлено более 123 млрд руб.