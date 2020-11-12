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Кремль заявил о недопустимости дефицита лекарств в регионах

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Дефицит препаратов во время пандемии коронавируса недопустим, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо, и правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать», — сказал Песков.

По его словам, региональные власти вводят различные ограничения для борьбы с коронавирусом на своих территориях в зависимости от ситуации. Со стороны оперштаба вводятся специальные меры контроля за ситуацией, чтобы прогнозировать потребность в лекарствах и избежать их дефицита, отметил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать горячую линию для жалоб медработников на нехватку препаратов и средств индивидуальной защиты. Также Мишустин поручил Минпромторгу организовать подобную горячую линию для региональных властей, аптек и оптовых продавцов лекарств.

Ранее по теме: «Единая Россия» не нашла лекарств от коронавируса в трети аптек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных