Кремль заявил о недопустимости дефицита лекарств в регионах

По его словам, региональные власти вводят различные ограничения для борьбы с коронавирусом на своих территориях в зависимости от ситуации. Со стороны оперштаба вводятся специальные меры контроля за ситуацией, чтобы прогнозировать потребность в лекарствах и избежать их дефицита, отметил пресс-секретарь.