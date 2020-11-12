Кремль заявил о недопустимости дефицита лекарств в регионах
Дефицит препаратов во время пандемии коронавируса недопустим, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо, и правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать», — сказал Песков.
По его словам, региональные власти вводят различные ограничения для борьбы с коронавирусом на своих территориях в зависимости от ситуации. Со стороны оперштаба вводятся специальные меры контроля за ситуацией, чтобы прогнозировать потребность в лекарствах и избежать их дефицита, отметил пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать горячую линию для жалоб медработников на нехватку препаратов и средств индивидуальной защиты. Также Мишустин поручил Минпромторгу организовать подобную горячую линию для региональных властей, аптек и оптовых продавцов лекарств.