«Единая Россия» не нашла лекарств от коронавируса в трети аптек

«В трети аптек — около 950 точек — лекарства в наличии не было совсем — даже под заказ», — говорится в сообщении на сайте партии. Мониторинг проводился с 21 октября в более чем 2500 аптеках в 45 регионах страны. Активисты проверили наличие в аптеках «Фавипиравира» и его производных, в 85% случаев препараты от коронавируса можно только заказать.