«Единая Россия» не нашла лекарств от коронавируса в трети аптек
Лекарства от коронавируса отсутствуют в трети российских аптек, к такому выводу в результате мониторинга пришли активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль».
«В трети аптек — около 950 точек — лекарства в наличии не было совсем — даже под заказ», — говорится в сообщении на сайте партии. Мониторинг проводился с 21 октября в более чем 2500 аптеках в 45 регионах страны. Активисты проверили наличие в аптеках «Фавипиравира» и его производных, в 85% случаев препараты от коронавируса можно только заказать.
В ряде регионов обнаружились проблемы со сроками поставок лекарств. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением в республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском и Пермском краях, рассказала координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко. По ее словам, выявлен также дефицит других препаратов из перечня жизненно необходимых, среди которых «Клексан», «Ксарелто», «Актемра», «Метипред», «Триазаверин», «Левофлоксацин», «Азитромицин», «Цефтриаксон».
Активисты «Народного контроля» также проверили розничную стоимость препаратов от коронавируса. В «Единой России» напомнили, что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на «Фавипиравир», она составляет 100 руб. за таблетку или 5500 руб. за упаковку. Цена на лекарство снизилась в 97% проверенных аптек, нарушения предельной отпускной цены зафиксированы в 79 аптеках. Информация об этом передана в ФАС и Минздрав.