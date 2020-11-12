Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Власти Москвы назвали условия проведения новогодних корпоративов

Ведомости

Организации Москвы смогут проводить новогодние корпоративы при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

«Работодатели могут организовывать и проводить корпоративные мероприятия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Немерюк. Он объяснил, что мероприятие должно закончиться до 23 часов, в нем должно участвовать не более 50 гостей, они должны соблюдать социальную дистанцию.

Эти требования, по его словам, относятся к корпоративам и в ресторанах, и в помещениях организаций. «Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат», — заверил Немерюк.

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что если при проведении корпоративов будут нарушены санитарно-эпидемиологические требования, их участники и заведения, где проводятся такие мероприятия, будут оштрафованы. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. В частности, в столице будут запрещены массовые новогодние гуляния.

Ранее по теме: В Москве отменили народные гуляния на Новый год и Рождество

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных