Власти Москвы назвали условия проведения новогодних корпоративов
Организации Москвы смогут проводить новогодние корпоративы при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
«Работодатели могут организовывать и проводить корпоративные мероприятия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Немерюк. Он объяснил, что мероприятие должно закончиться до 23 часов, в нем должно участвовать не более 50 гостей, они должны соблюдать социальную дистанцию.
Эти требования, по его словам, относятся к корпоративам и в ресторанах, и в помещениях организаций. «Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат», — заверил Немерюк.
Ранее оперштаб Москвы сообщил, что если при проведении корпоративов будут нарушены санитарно-эпидемиологические требования, их участники и заведения, где проводятся такие мероприятия, будут оштрафованы. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. В частности, в столице будут запрещены массовые новогодние гуляния.