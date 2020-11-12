Власти Москвы назвали условия проведения новогодних корпоративов

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что если при проведении корпоративов будут нарушены санитарно-эпидемиологические требования, их участники и заведения, где проводятся такие мероприятия, будут оштрафованы. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. В частности, в столице будут запрещены массовые новогодние гуляния.