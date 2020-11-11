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В Москве отменили народные гуляния на Новый год и Рождество

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В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в Москве на Новый год и Рождество отменяются, заявил мэр стлицы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».

«Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая, в том числе, и крупные рождественские мероприятия», — сказал Собянин. По словам мэра столицы, ограничительные меры, которые продлятся до 15 января, являются необходимым минимумом в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. Также глава Минздрава Михаил Мурашко призвал ограничить контакты в новогоднюю ночь и постараться провести ее с семьей.

По данным оперштаба, суточный прирост больных коронавирусом в Москве на 11 ноября составил 4477 случаев заражения. Выздоровели за сутки — 3 857 пациентов, 73 человека умерли. Москва остается лидером по общему числу заболевших (485 545) заболевших.

В целом по России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, число суточной смертности заразившихся инфекцией оказалось рекордным с начала пандемии (432). 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. Днем ранее был зафиксирован абсолютный рекорд прироста числа инфицированных (21 798).

Ранее по теме: Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных