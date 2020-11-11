В Москве отменили народные гуляния на Новый год и Рождество
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в Москве на Новый год и Рождество отменяются, заявил мэр стлицы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».
«Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая, в том числе, и крупные рождественские мероприятия», — сказал Собянин. По словам мэра столицы, ограничительные меры, которые продлятся до 15 января, являются необходимым минимумом в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. Также глава Минздрава Михаил Мурашко призвал ограничить контакты в новогоднюю ночь и постараться провести ее с семьей.
По данным оперштаба, суточный прирост больных коронавирусом в Москве на 11 ноября составил 4477 случаев заражения. Выздоровели за сутки — 3 857 пациентов, 73 человека умерли. Москва остается лидером по общему числу заболевших (485 545) заболевших.
В целом по России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, число суточной смертности заразившихся инфекцией оказалось рекордным с начала пандемии (432). 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. Днем ранее был зафиксирован абсолютный рекорд прироста числа инфицированных (21 798).