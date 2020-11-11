В Москве отменили народные гуляния на Новый год и Рождество

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. Также глава Минздрава Михаил Мурашко призвал ограничить контакты в новогоднюю ночь и постараться провести ее с семьей.