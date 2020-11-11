Мурашко призвал провести Новый год с семьей

«В первую очередь они (рекомендации в связи с коронавирусом. — прим. ред.) касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье», — сказал Мурашко. Он добавил, что и в случае празднования с родственниками необходимо «создать определенные условия безопасности».