Мурашко призвал провести Новый год с семьей
Гражданам следует провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«В первую очередь они (рекомендации в связи с коронавирусом. — прим. ред.) касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье», — сказал Мурашко. Он добавил, что и в случае празднования с родственниками необходимо «создать определенные условия безопасности».
По данным оперативного штаба на 11 ноября, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. Днем ранее было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, умерли 31 593.