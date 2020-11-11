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Мурашко призвал провести Новый год с семьей

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Гражданам следует провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«В первую очередь они (рекомендации в связи с коронавирусом. — прим. ред.) касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье», — сказал Мурашко. Он добавил, что и в случае празднования с родственниками необходимо «создать определенные условия безопасности».

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом в столице отменяются новогодние елки. Кроме того, запрещается проведение новогодних корпоративов в ресторанах, барах и кафе, им нельзя функционировать в ночное время. Это ограничение касается и новогодней ночи.

По данным оперативного штаба на 11 ноября, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. Днем ранее было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, умерли 31 593.

Ранее по теме: Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных